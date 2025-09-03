Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat - Wohnungsdurchsuchung

Hannover (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hannover haben am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr im Bereich der Bahnabstellgruppe Hainholz mehrere Personen bei der Sachbeschädigung durch Graffiti auf frischer Tat ertappt. Zwei Deutsche (männlich, 25 und 27 J.) konnten nach einer kurzen Flucht unmittelbar in der Tatortnähe festgenommen werden.

Zur Anforderung weiterer Einsatzkräfte wurden die Personen vorübergehend observiert. Augenscheinlich durch einen unbeteiligten PKW aufgeschreckt, ergriffen die Personen schlagartig die Flucht in den Grünbewuchs im Bereich des Burgwegs. Die Zivilfahnder schritten zur Unterbindung einer Flucht noch vor dem Eintreffen weiterer Beamten ein und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Am Tatort wurden frische Graffiti an der Seite einer abgestellten S-Bahn entdeckt. Die Farbe passte zu den Farbanhaftungen an der Bekleidung der beiden Festgenommenen, wodurch sich der Tatverdacht erhärtete. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Männer konnten die Zivilfahnder eine Warnweste der Deutschen Bahn AG sowie Einmalhandschuhe sicherstellen. Zusätzlich entdeckten die Beamten in unmittelbarer Nähe des Tatorts mehrere Farbsprühdosen in einem deponierten Beutel.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde noch in der Nacht die Wohnung des 27-Jährigen in Hannover durchsucht. Dabei konnte weiteres umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Die beiden festgenommenen Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen beide Personen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Ermittlungen zu der Schadenshöhe sowie zu den weiteren Umständen der Tat dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell