Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Anreiseempfehlungen der Bundespolizeiinspektionen Hannover und Magdeburg zum Fußballspiel Hannover 96 und 1. FC Magdeburg

Hannover (ots)

Am Samstag, den 23. August 2025, um 13 Uhr, findet in der Heinz von Heiden Arena das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen Fußballmannschaften von Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg statt.

Zur dieser Spielbegegnung werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn als Verkehrsmittel zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizeiinspektion Hannover verstärkt im Einsatz sein, um die An- und Abreise für die Benutzer der Bahn sicher zu gestalten.

Da Fußballfreunde aus Magdeburg die Heinz von Heiden-Arena grundsätzlich über den Südbereich betreten werden, gibt die Bundespolizei folgende Anreiseempfehlung für den öffentlichen Bahnverkehr:

Aus Richtung Magdeburg rechnet die Bundespolizei mit bis zu 1.500 Gästefans, die mit der Bahn in die Landeshauptstadt von Niedersachsen reisen. Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr auf der Hinreise und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf der Rückreise zu einer stark erhöhten Frequentierung der Hauptbahnhöfe Braunschweig (Umstieg) und Hannover sowie Nah- und Fernzüge auf folgenden Bahnstrecken kommen:

Magdeburg - Braunschweig - Hannover

Stendal - Wolfsburg - Hannover Halberstadt - Goslar - Hannover

Fans aus Magdeburg, die mit der Bahn anreisen, wird empfohlen, am Hauptbahnhof Hannover in die S-Bahn umzusteigen. Ab Gleis 1 fahren die Linien S1, S2 oder S5 zum Bahnhof Hannover Linden/Fischerhof. Von dort aus ist das Stadion in einem kurzen Fußmarsch zu erreichen.

Für alle Fußballfreunde und Fans von Hannover 96, die mit der Bahn anreisen, gilt die Empfehlung, im Hauptbahnhof in die Stadtbahnen der ÜSTRA umzusteigen. Im Untergeschoss fahren die Linien 3, 7 (Richtung Wettbergen) und 9 (Richtung Empelde) bis zur Haltestelle Waterloo. Von dort geht es dann fußläufig zum Stadion.

Die Bundespolizei bittet schon jetzt alle Nutzer der Bahn um Berücksichtigung dieser Hinweise für die eigene Planung und um Verständnis für die ggf. entstehenden erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Für die Rückreise gelten die gleichen Streckenempfehlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell