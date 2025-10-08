Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.10.2025

Peine (ots)

Täter flüchtig nach Flaschenwurf

Peine, Pfingststraße/ Friedrichstraße, 07.10.2025 gegen 19:30 Uhr

Während das jugendliche Opfer mit dem Fahrrad aus der Friedrichsstraße in die Pfingststraße einbog, hielt zeitgleich ein Pkw an der genannten Kreuzung. Bei dem Pkw handelte es sich um einen schwarzen Pkw der Marke VW, mutmaßlich um einen Golf 4. Der Beifahrer stieg aus dem Pkw aus, beleidigte den Jugendlichen und warf eine Glasflasche in dessen Richtung. Diese verfehlte das Opfer knapp und beschädigte stattdessen einen geparkten Pkw. Anschließend sei der Täter wieder ins Fahrzeug gestiegen und der Pkw sei in Richtung Braunschweiger Straße geflüchtet. Der Täter wird durch einen Zeugen als männlich, mit schwarzer Arbeitshose und einer schwarzen Kapuzenjacke beschrieben. Am Pkw ist geringer Sachschaden durch Lackabrieb entstanden. Täterhinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.

