Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.10.2025.

Landkreis Peine, Hohenhameln (ots)

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Hohenhameln, Marktstraße, Lebensmittelgeschäft, 04.10.2025 gegen 16:45 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass zwei derzeit unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft in der Marktstraße mehrere Lebensmittel offensichtlich gemeinschaftlich entwendet hatten. Nach der Tat flüchteten sie aus dem Geschäft und wurden hier von einem 20-jährigen Zeugen verfolgt.

Die Täter wirkten unvermittelt körperlich auf ihr Opfer ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass die Täter in unmittelbarer Nähe zum Tatort Kontakt zu einer dritten Person aufgenommen hatten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 22 Jahre, ca. 187 cm groß, kräftige Statur, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeanshose, eine schwarze Mütze, er hatte braune kurze Haare und trug einen 3-Tage Bart.

Täter 2:

Männlich, ca. 21 Jahre, ca. 183 cm, sportliche Figur, trug eine schwarze Jacke, er hatte blonde kurze Haare und blaue Augen.

Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer 05171 999-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
