POL-LG: ++ Polizei sucht nach Mutter und Kind ++ 45-Jährige verlässt mit drei-jährigen Sohn die Unterkunft und verschwindet ++ "Wer sah die Frau mit lila-Kopftuch und lila körperbedecktem Gewand ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Polizei sucht nach Mutter und Kind ++ 45-Jährige verlässt mit drei-jährigen Sohn die Unterkunft und verschwindet ++ "Wer sah die Frau mit lila-Kopftuch und lila körperbedecktem Gewand mit ihrem Sohn im Bereich Bleckede bzw. der Region?" ++

Bleckede/ Landkreis Lüneburg

Nach einer 45-Jährigen und ihrem drei-jährigen Sohn sucht aktuell die Polizei in der Region. Die Frau hatte nach derzeitigen Ermittlungen zusammen mit eines ihrer Kinder in den späten Abendstunden des 22.08.25 ihre Unterkunft in Bleckede verlassen und ist seitdem verschwanden. Weitere Kinder der Frau im Teenager-Alter wandten sich im weiteren Verlauf des 23.08.25 an Ansprechpersonen sowie die Polizei.

Bisherige Such- und Fahndungsmaßnahmen führten bis dato nicht zum Auffinden der Frau bzw. des Kindes. Neben der Überprüfung von möglichen überregionalen Anlaufadressen war die Polizei auch mit Man-Trail-Hunden und einem Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die 45-Jährige pakistanische Staatsbürgerin, die nur gebrochen deutsch spricht, war mit einem lila Kopftuch bekleidet und trug ein ebenfalls lila-farbendes körperbedecktes Gewand. Der drei-jährige Sohn soll einen grauen Jogginganzug mit Reißverschlussjacke und dunkelblauen Stiefel unterwegs sein.

Die Polizei fragt nun: ""Wer sah die 45 Jahre alte Frau mit lila-Kopftuch und lila körperbedecktem Gewand mit ihrem Sohn im Bereich Bleckede bzw. der Region?"

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

