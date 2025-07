Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei nimmt Ruhestörer in Gewahrsam

Lübesse (ots)

Einen nicht belehrbaren Ruhestörer aus Lübesse hat die Polizei am Samstagabend in Gewahrsam nehmen müssen. Bereits in den frühen Abendstunden wurde der 45-jährige Mann in seiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aufgrund anhaltend lauter Musik und Geschrei von der Polizei zu Ruhe ermahnt. Nur wenig später beschwerten sich Nachbarn erneut über den 45-Jährigen, weshalb die Beamten ein zweites Mal zum Einsatz kamen. Neben der anhaltenden Ruhestörung trat der Mann den Polizisten nun aggressiv gegenüber, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Dabei beleidigte und bespuckte der 45-Jährige die Beamten. Zudem wurde ein Schlagring bei ihm gefunden und sichergestellt. Alkohol- und Drogenvortest verweigerte der Ruhestörer, der bis zum nächsten Morgen die Zeit in der Gewahrsamszelle verbringen musste. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen ruhestörenden Lärms ermittelt die Polizei nun wegen Beleidigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell