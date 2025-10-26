Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Mannheim (ots)

Am Samstagabend verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall in der Keltenstraße und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der 46-Jährige befuhr mit seinem Toyota gegen 22:00 Uhr die Keltenstraße und touchierte dort einen abgestellten Pkw. Hiervon augenscheinlich unbeeindruckt setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Glücklicherweise wurde der Unfall durch einen Zeugen beobachtet, welcher die Polizei verständigte und dem Autofahrer folgte, sodass dieser einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal neben diversen Unfallspuren am Fahrzeug auch deutlicher Alkoholgeruch im Atem des Mannes festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar.

Neben der Einbehaltung des Führerscheins wurde dem 46-Jährigen auch die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke und unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit verantworten.

