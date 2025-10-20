Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach flüchtigem Autofahrer im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Bereits am 05.10.2025 (Sonntag) kam es auf der Bundesstraße 86 zwischen Weißensee und Straußfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 09:45 Uhr war der Mann in Richtung Straußfurt unterwegs gewesen, als ihn ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw Peugeot, vom Typ her ähnlich wie ein VW Caddy, überholte. Dabei streifte der Peugeot-Fahrer den Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel, sodass dieser stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei der seitlichen Kollision wurde der rechte Außenspiegel des Peugeot beschädigt, wobei Fahrzeugteile auf der Fahrbahn zurückblieben. Vom Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs ist bislang nichts bekannt. Auch zum Fahrer konnte der Geschädigte keine Angaben machen.

Die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) bittet daher den unbekannten Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0259251 zu melden. (DS)

