Bundespolizeidirektion München: Seniorin fährt in Gleisbereich / Erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

München / Ottobrunn (ots)

Am Donnerstagabend fuhr eine 86-Jährige mit ihrem PKW am S-Bahnhaltepunkt Ottobrunn in den Gleisbereich. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, die durch die Bundespolizeiinspektion München geführt werden, handelte es sich um einen versehentlichen Fahrfehler der Fahrerin, die wohl falsch abgebogen war. Die 86-jährige deutsche Fahrerin konnte das Fahrzeug nach dem Vorfall, der sich gegen 18:45 ereignete, nicht mehr eigenständig aus dem Gleisbereich entfernen. Aufgrund der Gefahr für den Bahnbetrieb wurde umgehend eine Gleissperrung veranlasst. Das Fahrzeug wurde schließlich von einem Abschleppdienst aus dem Bereich entfernt. Durch den Vorfall kam es zu Teilausfällen und erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr. Es kam zu keinen Personenschäden. Auch an den Bahnanlagen selbst entstanden keine Sachschäden. Die 86-Jährige aus dem Landkreis München wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr dauern an, allerdings gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung.

