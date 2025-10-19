Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Buttstädt (ots)

Am 18.10.2025 kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei fuhr der 67 jährige Fahrzeugführer eines PKW VW die Samuel-Schröter-Straße aus Richtung Rossplatz entlang.

Dabei stieß der 67 jährige mit einem in einer Einfahrt stehenden LKW zusammen. Aufgrund der Kollision wurde der LKW auf einen danebenstehenden PKW Skoda geschoben, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Aufgrund von Trümmerteilen wurde außerdem ein weiterer PKW Skoda beschädigt.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer des PKW VW feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der 67 jährige musste sich in der weiteren Folge einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. (MK)

