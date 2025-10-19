Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte E-Scooter-Fahrerin

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag konnte in der Erfurter Innenstadt eine 21-Jährige mit einem nicht versicherten E-Scooter festgestellt werden. Ein, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch noch einen Wert von 1,53 Promille. Als die beschwipste Lenkstangenroller-Kapitänin zur Blutentnahme zum Streifenwagen verbracht werden sollte, klammerte sie sich dann jedoch an den nächstbesten Ampelmast und musste zunächst unter erhöhtem Kraftaufwand von diesem getrennt werden. Der anschließende Weg zur Dienststelle verlief hernach glücklicherweise harmonischer. Die Dame erwarten nun Anzeigen wegen diverser Delikte. (FW)

