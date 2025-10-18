Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter Mann beschädigt zwei abgestellte Fahrzeuge - Hinweise von Zeugen erbeten

Erfurt-Wiesenhügel (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025, gegen 13:00 Uhr trat eine Person in Erfurt in der Straße Am Wiesenhügel gegen zwei abgeparkte PKW. An einem Fahrzeug wurde die rechte Tür und der Kotflügel beschädigt. An dem zweiten Fahrzeug der rechte Spiegel.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich, kurze Haare, schwarzer Rucksack, helle Oberbekleidung

Der Täter machte auf die Zeugen eine geistig verwirrten Eindruck und schrie unverständliche Wort. Die Person soll sich im Anschluss in Richtung Klettenweg entfernt haben.

Menschen, die zur Sache oder der Person Angaben machen können, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens: 0271505/2025 beim Inspektionsdienst Erfurt Süd oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell