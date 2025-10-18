PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und 11-jährigem Mädchen in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich im Erfurter Stadtteil Roter Berg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat das Kind gegen 15:50 Uhr unvermittelt die Fahrbahn der Straße "Julius-Leber-Ring", ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 26-jährige Lenkerin eines Pkw konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern.

Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Helios Klinikum Erfurt gebracht.

Der Inspektionsdienst Nord hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen. (PH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

