Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wutausbruch endet mit Polizeieinsatz im Güterverkehrszentrum

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag kam es in einer Firma im Erfurter Güterverkehrszentrum zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eine 23-jährige Mitarbeiterin geriet nach einem Kritikgespräch in Rage und bewarf eine 58-jährige Kollegin mit einem Metallabroller und einer Sodastreamflasche. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Als ein 60-jähriger Mitarbeiter versuchte, die aufgebrachte 23-Jährige zu beruhigen, kam es zu einem Gerangel, bei dem eine weitere unbeteiligte Kollegin versehentlich den Ellenbogen des Mannes ins Gesicht bekam und ebenfalls leichte Verletzungen erlitt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnte die 23-Jährige schließlich beruhigen. Die verletzten Frauen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher und fahrlässiger Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

