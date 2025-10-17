Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Jugendliche bei Einbruch in Imbissgeschäft gefasst

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es im Erfurter Norden zu einem Einbruch in ein Imbissgeschäft. Gegen 00:50 Uhr schlugen mehrere Jugendliche mit einem Stein eine Fensterscheibe des Dönerladens im Julius-Leber-Ring ein und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Anschließend entwendeten sie Getränke in bislang unbekannter Menge und flüchteten. Dank des schnellen Einsatzes zahlreicher Polizeikräfte, darunter auch Beamte der Bereitschaftspolizei, konnten drei Tatverdächtige im Alter von 14 bis 18 Jahren im Nahbereich gestellt werden. Zwei von ihnen mussten gefesselt werden, da sie sich der Festnahme widersetzten. Durch Videoaufnahmen aus und vor dem Geschäft konnten die Jugendlichen eindeutig dem Tatgeschehen zugeordnet werden. Sie sind teilweise bereits polizeibekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Minderjährigen an ihre Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (DS)

