Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Stadtordnungsdienst am Willy-Brandt-Platz

Erfurt (ots)

Mittwochmorgen kam es am Willy-Brandt-Platz in Erfurt zu einem Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Kurz nach 07:00 Uhr sollte ein 40-jähriger, polizeibekannter Mann kontrolliert werden, nachdem er sich gegenüber Passanten ungebührlich verhalten hatte. Als ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde, reagierte der alkoholisierte Mann aggressiv und schlug mit einer Glasflasche in Richtung der Ordnungskräfte, ohne diese zu treffen. Die Mitarbeiter konnten ihn schließlich überwältigen, wobei er sich durch Schlagen und Treten heftig zur Wehr setzte. Der 40-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (DS)

