PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geisterfahrer auf der B7 bei Erfurt gestoppt

Erfurt (ots)

Gestern Abend kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen dem Güterverkehrszentrum und dem Erfurter Ortsteil Linderbach zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug vom Güterverkehrszentrum kommend auf die Bundesstraße 7 in Richtung Innenstadt auf - allerdings auf der falschen Fahrbahn in Richtung Weimar. Während seiner Geisterfahrt mussten zahlreiche Autofahrer bremsen oder ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein 24-jähriger Autofahrer geriet dabei auf den Seitenstreifen, blieb aber unverletzt und kam ohne Schaden davon. In Linderbach gelang es den Polizisten schließlich, den Lkw zu stoppen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erfolgten die Auslesung des Fahrtenschreibers sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins. Gegen den 26-jährigen Geisterfahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 06:48

    LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kassenautomaten

    Erfurt (ots) - Bereits am frühen Dienstagmorgen versuchten Unbekannte, einen Kassenautomaten am Parkplatz der ega in der Gothaer Straße aufzubrechen. Gegen 03:40 Uhr setzten die Täter dazu vermutlich einem Trennschleifer ein, scheiterten jedoch an der massiven Bauweise und konnten kein Bargeld erbeuten. An dem Automaten entstand allerdings ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:47

    LPI-EF: Zwei Autos in Erfurt in Brand geraten - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Norden kam es gestern Abend zu einem Brand, bei dem zwei Autos und eine Mülltonne beschädigt wurden. Gegen 21:30 Uhr bemerkte ein 72-jähriger Anwohner in der Braunstraße Flammen an seinem abgestellten Renault. Das Feuer breitete sich schnell aus und erfasste ein in unmittelbarer Nähe geparkten VW sowie eine Mülltonne. Durch die ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:31

    LPI-EF: Unbekannter Taxi-Fahrer gefährdet Fußgängerin in Erfurt - Polizei sucht Zeugen

    Erfurt (ots) - Dienstagmittag kam es in der Geschwister-Scholl-Straße in Erfurt u. a. zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 23-jährige Fußgängerin war kurz nach 13:30 Uhr in einer schmalen Durchfahrt eines Hinterhofs unterwegs gewesen, als sich von hinten ein Taxi (gelber VW Touran) näherte. Nach Angaben der Geschädigten hupte der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren