Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geisterfahrer auf der B7 bei Erfurt gestoppt

Erfurt (ots)

Gestern Abend kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen dem Güterverkehrszentrum und dem Erfurter Ortsteil Linderbach zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug vom Güterverkehrszentrum kommend auf die Bundesstraße 7 in Richtung Innenstadt auf - allerdings auf der falschen Fahrbahn in Richtung Weimar. Während seiner Geisterfahrt mussten zahlreiche Autofahrer bremsen oder ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein 24-jähriger Autofahrer geriet dabei auf den Seitenstreifen, blieb aber unverletzt und kam ohne Schaden davon. In Linderbach gelang es den Polizisten schließlich, den Lkw zu stoppen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erfolgten die Auslesung des Fahrtenschreibers sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins. Gegen den 26-jährigen Geisterfahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell