Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter Taxi-Fahrer gefährdet Fußgängerin in Erfurt - Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Dienstagmittag kam es in der Geschwister-Scholl-Straße in Erfurt u. a. zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 23-jährige Fußgängerin war kurz nach 13:30 Uhr in einer schmalen Durchfahrt eines Hinterhofs unterwegs gewesen, als sich von hinten ein Taxi (gelber VW Touran) näherte. Nach Angaben der Geschädigten hupte der Fahrer und beschleunigte anschließend, sodass die Frau zur Seite springen musste, um nicht erfasst zu werden. Der Unbekannte hielt daraufhin an, stieg aus und schrie die junge Frau an. Erst als weitere Passanten hinzukamen, ließ er von ihr ab und fuhr davon. Der Fahrer wird als etwa 60 Jahre alt, circa 180 m bis 185 m groß, mit kurzen, weißgrauen Haaren und sportlicher Figur beschrieben. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeanskleidung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen, zum beschriebenen Fahrzeug oder zur Identität des Taxi-Fahrers machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel. 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0267926 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell