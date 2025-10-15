PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben: Polizei gibt Präventionstipps zum Saisonende

Landkreis Sömmerda (ots)

Wenn für viele Gartenfreunde mit dem Herbst die Saison endet und Ruhe in die Anlagen einkehrt, beginnt für Einbrecher häufig die aktive Zeit. Verlassene Parzellen und selten besuchte Lauben bieten ihnen jetzt günstige Gelegenheiten, unbemerkt zuzuschlagen. So auch in einem Kleingartenverein in Sömmerda. Zwar scheiterte dort am vergangenen Wochenende ein Einbruchsversuch, allerdings verursachten die Täter dennoch einen Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei rät Gartenbesitzern, zum Ende der Gartensaison besonders auf die Sicherheit ihrer Lauben und Geräteschuppen zu achten.

Präventionstipps für Gartenfreunde:

Mit dem Herbst beginnt erfahrungsgemäß auch die Hauptsaison für Einbrüche in Kleingartenanlagen. Wer seine Laube winterfest macht, sollte zugleich für Einbruchschutz sorgen. Dabei helfen folgende Maßnahmen:

   - Wertgegenstände mitnehmen: Lassen Sie keine teuren Werkzeuge, 
     Maschinen oder Unterhaltungselektronik in der Laube zurück. 
     Leeren Sie Gartenhäuser möglichst vollständig vor dem Winter.
   - Massive Schlösser verwenden: Billige Vorhängeschlösser oder 
     einfache Schließzylinder sind schnell aufgebrochen. Verwenden 
     Sie stabile, witterungsbeständige Schlösser mit hoher 
     Sicherheitsklasse.
   - Fenster und Türen sichern: Gitter, Querriegel oder abschließbare
     Fenstergriffe erschweren den Zutritt erheblich.
   - Zugangstore abschließen: Auch äußere Zäune und Tore sollten 
     stabil und verschlossen sein, um Gelegenheitstäter 
     abzuschrecken.
   - Wertgegenstände kennzeichnen: Gravuren oder Individualnummern 
     erleichtern die Wiedererkennung gestohlener Gegenstände.
   - Beleuchtung und Nachbarschaftshilfe: Bewegungsmelder und 
     gegenseitige Aufmerksamkeit in der Anlage wirken oft 
     abschreckender als jede Technik.

Weitere Informationen und Tipps zur Sicherung von Gartenlauben finden Sie unter www.polizei-beratung.de. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

