Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Frauen bei Auseinandersetzung auf dem Anger verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf dem Erfurter Anger zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 16:15 Uhr gerieten ein 18-Jähriger und ein bislang unbekannter Begleiter zunächst in Streit, der rasch in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im weiteren Verlauf setzte einer der beiden Männer ein Reizstoffsprühgerät ein, wobei eine unbeteiligte 17-Jährige getroffen wurde und Augenreizungen erlitt. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend in Richtung Krämpferstraße. Dabei wurde eine 88-jährige Passantin angerempelt, kam zu Fall und wurde ebenfalls verletzt. Durch sofort alarmierte Polizeikräfte konnten beide Tatverdächtige kurz darauf festgestellt werden. Während der 18-Jährige gestellt wurde, gelang seinem Kontrahenten die Flucht. Die Polizei ermittelt u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

