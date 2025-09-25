PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach E-Scooter-Dieb

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 18. Mai dieses Jahres stahl ein Unbekannter am Willy-Brandt-Platz einen E-Scooter. Die Polizei fahndet nun mit Bildern nach ihm.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Unbekannte gegen 18 Uhr das Schloss des E-Scooters aufbrach und anschließend mit dem Roller zur U-Bahn-Haltestelle Hirschlandplatz lief. Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/181119

Das KK 34 ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen

