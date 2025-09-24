PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Dunkler PKW fährt 7-jährige Radfahrerin an und flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Vergangenen Freitag (19. September) fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Ringstraße/Ruhrtalstraße ein 7-jähriges Mädchen auf dem Fahrrad an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Mädchen fuhr gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter bei Grün über die Fußgängerampel an der Ruhrtalstraße in Richtung Graf-Zeppelin-Straße, als der Autofahrer von der Ringstraße nach rechts in die Ruhrtalstraße abbiegen wollte. Dabei stieß der Autofahrer mit dem Rad des Mädchens zusammen. Die 7-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der Fahrer des dunklen PKW fuhr davon.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer geben können. Diese werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 11:05

    POL-E: Essen: Feuer unter schlafendem Obdachlosen gelegt - Mordkommission ermittelt

    Essen (ots) - 45289 E-Burgaltendorf: Am frühen Dienstagmorgen (23. September) setzten Unbekannte Unrat unter einem Obdachlosen in Brand, der auf der Bank einer Bushaltestelle schlief. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. In der Nacht von Montag auf Dienstag nächtigte ein Wohnungsloser auf der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:23

    POL-E: Essen: 41-Jährige durch Stichverletzung schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

    Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel: Sonntagabend (21. September) kam es auf der Südseite des Hauptbahnhofs Essen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen, bei der eine 41-jährige Deutsche schwer verletzt wurde. Eine Mordkommission der Polizei Essen wurde eingerichtet. Gegen 17:30 Uhr gerieten zwei Frauen zunächst verbal in einen Streit. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren