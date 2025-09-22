Polizei Essen

POL-E: Unbekannter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Mercedes, Fußgängerin und Kinderwagen und flüchtet

Essen (ots)

Essen-Frohnhausen:

Am Samstagabend (20. September) kollidierte ein unbekannter E-Scooter-Fahrer zunächst mit einem geparkten Pkw, dann mit einer Fußgängerin und schließlich mit einem Kinderwagen auf der Hannah-Arendt-Straße. Anschließend flüchtete er in Richtung Kerckhoffstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:50 Uhr fuhr der Unbekannte auf einem orangenen E-Scooter über die Hannah-Arendt-Straße in Richtung Kerckhoffstraße. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen geparkten Mercedes der E-Klasse. Statt stehen zu bleiben, fuhr der Mann weiter und erfasste eine 56-jährige Fußgängerin, die dabei leicht verletzt wurde. Kurz darauf prallte er gegen einen Kinderwagen und stürzte. Unbeirrt stand er wieder auf und flüchtete mit seinem orangenen E-Scooter in Richtung Kerckhoffstraße. Bei dem Zusammenstoß mit dem Kinderwagen wurde glücklicherweise kein Kind verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun dringend Zeugen. Wenn Sie am 20. September gegen 19:50 Uhr im Bereich Hannah-Arendt-Straße waren und den Unfall wahrgenommen haben und Angaben zu dem Fahrer oder zum Kennzeichen des E-Scooters machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

