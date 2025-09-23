Polizei Essen

POL-E: Essen: Feuer unter schlafendem Obdachlosen gelegt - Mordkommission ermittelt

Essen (ots)

45289 E-Burgaltendorf: Am frühen Dienstagmorgen (23. September) setzten Unbekannte Unrat unter einem Obdachlosen in Brand, der auf der Bank einer Bushaltestelle schlief. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag nächtigte ein Wohnungsloser auf der Bank der Bushaltestelle "Burgruine" an der Dumberger Straße. Gegen 2:20 Uhr wurde der Mann aufgrund einer starken Hitzeentwicklung wach und stellte brennenden Unrat unter der Bank fest. Glücklicherweise wurde der 61-Jährige rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam und blieb unverletzt.

Noch in der Nacht richtete die Polizei Essen eine Mordkommission ein. Die Ermittler stellten fest, dass das Feuer unmittelbar unter dem Kopf des Obdachlosen gelegt worden war. Außerdem fanden die Beamten im näheren Umfeld zahlreiche Drohungen gegen den 61-Jährigen. Diese waren mit roter Schrift unter anderem an die Haltestelle geschrieben worden.

Die Ermittler der Mordkommission suchen Zeugen. Wenn Sie in der letzten Nacht im Umfeld der Haltestelle Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf Personen haben, die für die Hasskommentare verantwortlich sein könnten, nehmen Sie bitte Kontakt zur Polizei Essen auf. Hinweise nimmt die Mordkommission per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 entgegen./Wrk

