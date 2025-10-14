Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl und Vandalismus auf Erfurter Großbaustelle

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf einer Großbaustelle in der Erfurter Löbervorstadt zu mehreren Straftaten. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter rund 20 Pakete Fußbodenbelag sowie ein Rollbrett im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Darüber hinaus richteten die Täter erheblichen Sachschaden an, indem sie einen auf der Baustelle befindlichen Wasseranschluss öffneten. Hierdurch floss über Stunden Wasser in das Gebäude und verursachte in zwei Etagen sowie in drei Fahrstühlen einen Wasserschaden von etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

