Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher fährt betrunken durch Gispersleben

Erfurt (ots)

Montagabend kurz vor 20:00 Uhr fiel einem Zeugen im Erfurter Ortsteil Gispersleben ein Auto auf, das mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht an einem Möbelhaus vorbeifuhr. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stoppten den Wagen wenig später und stellten einen 16-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp ein Promille bei dem jungen Mann. Ermittlungen ergaben zudem, dass der Jugendliche weder im Besitz einer Fahrerlaubnis war noch das Fahrzeug nutzen durfte. Die Beamten leiteten daraufhin mehrere Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen ein. (DS)

