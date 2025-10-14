PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Geschäftshaus

Erfurt (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende hatten es Einbrecher auf ein Geschäftshaus in der Erfurter Altstadt abgesehen. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten die Unbekannten in das Gebäude und verursachten dort zunächst Sachschäden an mehreren Zugangstüren. Aus den Büroräumen einer Stiftung sowie eines Elektrofachbetriebs entwendeten die Täter anschließend u. a. Kleinwerkzeug, einen Lampenschirm und zwei Headsets im Gesamtwert von rund 600 Euro. Danach verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

