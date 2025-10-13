Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bürogebäude in Waltersleben

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen bislang Unbekannte in ein Bürogebäude im Erfurter Ortsteil Waltersleben ein. Kurz nach Mitternacht wurde der Einbruch festgestellt. Die Täter hatten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und waren so in die Büroräume einer Personalvermittlungsfirma gelangt. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke. Außerdem hebelten sie eine Geldkassette auf. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

