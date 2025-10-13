Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere betrunkene und berauschte Fahrzeugführer erwischt

Erfurt (ots)

Die Polizei erwischte am Wochenende in Erfurt mehrere betrunkene und berauschte Fahrzeugführer.

Bereits in der Nacht zu Samstag stoppte eine Streifenbesatzung kurz vor 04:00 Uhr einen 34-jährigen VW-Fahrer in der Rudolstädter Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Nur 20 Minuten später wurde in der Schillerstraße ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss stand. Auch in der Nacht zu Sonntag waren mehrere Personen trotz Alkohol- oder Drogeneinfluss mit Fahrzeugen im Straßenverkehr unterwegs. Kurz nach 04:00 Uhr wurde ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Nordhäuser Straße mit über 1,8 Promille und positivem Drogentest angehalten. Gegen Mittag stoppten Beamte in der Johannesstraße einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer. Auch hier verlief der Drogentest positiv. Am frühen Montagmorgen kontrollierte die Polizei in der Andreasstraße schließlich einen 59-jährigen Hyundai-Fahrer. Der Atemalkoholtest zeigte über 1,2 Promille.

In allen Fällen wurden Blutentnahmen veranlasst sowie Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern bzw. Geldstrafen rechnen. (DS)

