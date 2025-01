Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Dienstag, 28. Januar, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Warburg ein. In der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang in das Wohnhaus in der Prälat-Bartels-Straße. Die Ermittler haben am Tatort Spuren gesichert. Die Tatbeute ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. In letzter Zeit kam es in Warburg und in den Ortschaften vermehrt zu Einbrüchen. Dabei verschaffen sich die Täter meistens über die Terassentür Zugang ins Objekt. Anwohner, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

