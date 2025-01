Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Explodierte Böller verursachen einen Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Samstag, den 25. Januar, kam es in Warburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Frau verletzt wurde. Die junge Frau aus Warburg war gegen 21:30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Profitweg unterwegs, als Unbekannte Böller zündeten. Die Detonation erschreckte die Frau, sodass sie die Kontrolle über ihr Gefährt verlor und stürzte. Durch den Sturz erlitt die 24-Jährige leichte Verletzungen. Auch ihr E-Scooter wurde bei dem Vorfall beschädigt. Die Polizei in Höxter bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, die für das Zünden der Böller verantwortlich sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

