Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten stoppen randalierenden Radfahrer

Erfurt (ots)

Sonntagnachmittag löste ein 27-jähriger Fahrradfahrer in der Leipziger Straße in Erfurt einen Polizeieinsatz aus. Gegen 14:00 Uhr schleuderte der polizeibekannte Mann sein Fahrrad wiederholt in den fließenden Verkehr, sodass mehrere Autofahrer abbremsen und ausweichen mussten. Eine Streifenbesatzung, die den Vorfall beobachtet hatte, stellte den Mann und unterzog ihn einer Kontrolle. Während der Maßnahme schlug der 27-Jährige einem Polizisten auf die Hand und wehrte sich anschließend massiv gegen seine Fesselung. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Mann spuckte zudem mehrfach in Richtung der eingesetzten Kräfte und wurde schließlich unter Zwang in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren ein, u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (DS)

