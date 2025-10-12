Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit im Straßenverkehr führt zu Strafanzeigen

Erfurt (ots)

Am späten Freitagnachmittag entzündete sich ein Streit zwischen zwei Fahrzeugführern im Erfurter Stadtgebiet. Ein 47-jähriger Hyundaifahrer drängelte sich im Feierabendverkehr vor einen 59-jährigen Fordfahrer. Anschließend bremste der Huyndaifahrer mehrmals grundlos stark ab. Als der Fordfahrer sich daraufhin nonverbal echauffierte, stieg der Huyndaifahrer an der nächsten roten Ampel aus und beschimpfte seinen Gegenüber und dessen Beifahrer wüst. Als der noch sitzende Fordfahrer sich mit einem ausgestreckten Mittelfinger revanchierte und seine Fensterscheibe hochfuhr, verlor der aufgebrachte Mann endgültig die Fassung und schlug die Rückspiegelscheibe des Fords zu Bruch. Die hinzugezogenen Streifenwagen nahmen die Aussagen der Streitparteien auf und leiteten Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Beleidigung ein. (NB)

