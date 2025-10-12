Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tageseinnahmen entwendet

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag nutzte ein bisher Unbekannter eine günstige Gelegenheit in einem Restaurant in der Brühlervorstadt.

Während die anwesenden Mitarbeiter Reinigungsarbeiten durchführten, begab sich der Täter über einen unverschlossenen Seiteneingang ebenfalls in die Räumlichkeiten des Lokals. Im Bereich des Tresens entnahm er aus zwei Geldbörsen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend entkam der Dieb mit der Beute und blieb unerkannt. Das Fehlen des Geldes wurde durch die Mitarbeiter erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (T.K.)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell