Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Tageseinnahmen entwendet
Erfurt (ots)
Am Freitagmittag nutzte ein bisher Unbekannter eine günstige Gelegenheit in einem Restaurant in der Brühlervorstadt.
Während die anwesenden Mitarbeiter Reinigungsarbeiten durchführten, begab sich der Täter über einen unverschlossenen Seiteneingang ebenfalls in die Räumlichkeiten des Lokals. Im Bereich des Tresens entnahm er aus zwei Geldbörsen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend entkam der Dieb mit der Beute und blieb unerkannt. Das Fehlen des Geldes wurde durch die Mitarbeiter erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (T.K.)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell