Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lessenich: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwoch (24.09.2025) in Bonn-Lessenich die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der kurzen Abwesenheit der Hausbewohner von 09:05 Uhr bis 10:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch das Einschlagen der Scheiben des Wintergartens und der Tür zum Wohnzimmer in das Haus auf der Meßdorfer Straße ein. Nach den ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Schmuck und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe zur Tatzeit nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

