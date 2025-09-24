Polizei Bonn

POL-BN: Telefonbetrug durch "Schockanruf" - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt zu einem Telefonbetrug durch einen sogenannten "Schockanruf" am vergangenen Donnerstag (18.09.2025) und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagmittag (18.09.2025), so der bisherige Ermittlungsstand, kontaktierte eine noch unbekannte Anruferin eine Seniorin aus dem Bereich Alfter. Die Betrügerin täuschte vor, dass eine nahestehende Angehörige der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Die Anruferin forderte nachdrücklich Geld für eine Kautionszahlung, die beim Amtsgericht zu hinterlegen sei.

Die durch den Schockanruf und eine entsprechende Gesprächsführung unter Druck gesetzte Seniorin wurde aufgefordert, an der Einmündung Heinrich-Böll-Ring/Ennemoser Straße in Bonn einer bereitstehenden Abholerin die geforderte Bargeldsumme zu übergeben.

Das Geld wurde durch eine noch unbekannte Täterin im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr entgegengenommen. Zu ihr liegt derzeit folgende Beschreibung vor:

- ca. 24-jährige Frau - ca. 152 cm groß - braune Haare - sprach akzentfrei deutsch - bekleidet mit einem hellen Oberteil mit der Aufschrift "Amtsgericht" und einer hellen Hose

Das zuständige Kriminalkommissariat 24 übernahm die weitergehenden Ermittlungen und bittet um Hinweise:

Zeugen, die am Donnerstagmittag, 18.09.2025, im Bereich der Einmündung Ennemoser Straße/ Heinrich-Böll-Ring in Bonn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem geschilderten Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK24.Bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Bonn warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Hinweise:

- Betrüger geben sich als Polizisten oder sonstige Amtspersonen aus und berichten bei "Schockanrufen" von Verkehrsunfällen, die Ihnen nahestehende Personen verschuldet haben sollen.

- Seien Sie misstrauisch bei allen Anrufen

- Rufen Sie Ihren vermeintlichen Verwandten unter einer Ihnen bekannten Nummer zurück und vergewissern Sie sich, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt.

- Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben - auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen.

- Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte aus.

- Beenden Sie das Telefonat: Legen Sie den Hörer einfach auf oder drücken Sie die entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf der Polizei wählen. Vertrauen Sie sich zudem Angehörigen oder Bekannten an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell