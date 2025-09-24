PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 29-Jähriger nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Bornheim (ots)

Am Montagabend (23.09.2025) eilten Beamte der Bonner Polizei einer Frau in Bornheim zur Hilfe. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll sie zuvor von ihrem Sohn ins Gesicht geschlagen worden sein. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin der Wohnung verwiesen. Außerdem wurde ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung ausgesprochen. Sollte er dieses Verbot nicht beachten, droht ihm ein Zwangsgeld von 500,- Euro. Zudem erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

Die Zehn-Tage-Frist einer polizeilichen Wohnungsverweisung soll den Opfern Zeit geben, sich Beratung und Unterstützung in einer Hilfseinrichtung vor Ort zu holen. Die Geschädigte wurde von den Beamtinnen und Beamten auf die Hilfsangebote und ihre Rechte hingewiesen.

Häusliche Gewalt - Das Opfer bleibt, der Täter geht. Weitere Informationen und Handlungsempfehlungen finden Betroffene und Interessierte unter: https://polizei.nrw/artikel/haeusliche-gewalt-und-polizeiliches-handeln

