POL-BN: Zwei Männer bei Auseinandersetzung in Wohnung in Euskirchen verletzt - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln

Euskirchen (ots)

Am Freitagabend (19.09.2025), gegen 22:10 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Fuchspfad" in Euskirchen gerufen, bei der zwei Männer verletzt wurden.

Nach dem bisher vorliegenden Ermittlungsstand sollen drei noch unbekannte Täter gegen 22:00 Uhr in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses eingedrungen sein. Dort sollen sie den 46-jährigen Bewohner und einen gleichaltrigen Besucher mit Schlagwerkzeugen attackiert und verletzt haben. Anschließend verließen sie die Wohnung.

Einer der beiden angegriffenen Männer erlitt so schwere Verletzungen, dass er vor Ort notärztlich versorgt und anschließend einer Klinik zugeführt werden musste, wo er stationär behandelt wird. Eine ebenfalls in der Wohnung anwesende Frau blieb bei dem Geschehen unverletzt.

Im Rahmen einer durch die alarmierte Polizei umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die drei Täter bislang nicht angetroffen werden.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Erster Kriminalhauptkommissar Norbert Lindhorst zusammen mit Staatsanwalt Timo Heering die weitergehenden Ermittlungen zu Ablauf und Hintergrund der Tat.

Hinweise möglicher Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

