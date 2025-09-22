Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Fahrzeugbrand - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand eines Fahrzeugs in Bonn-Bad Godesberg am frühen Sonntagmorgen (21.09.2025) und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 03:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Beethovenallee alarmiert. Dort stand ein geparktes Auto in Vollbrand. Ein in der Nähe des brennenden Autos geparkter Wagen wurde bei dem Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das betroffene Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit den Brandermittlern in Verbindung zu setzen.

