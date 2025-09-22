Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Pedelecfahrer verletzt - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (20.09.2025) in Bonn-Weststadt ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit, gegen 12:30 Uhr, war ein noch unbekannter Autofahrer auf dem Wittelsbacherring unterwegs und bog bei Grünlicht zeigender Ampel nach links in die Endenicher Straße ab. Dabei übersah er nach dem derzeitigen Ermittlungsstand den Vorrang eines ihm entgegenkommenden, 44-jährigen Pedelecfahrers. Der Zweiradfahrer musste nach den vorliegenden Angaben stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der noch unbekannte Autofahrer, der nach Zeugenangaben mit einem schwarzen PKW Kombi unterwegs gewesen sein soll, soll seinen Weg über die Endenicher Straße fortgesetzt haben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei bitten Zeugen des Geschehens, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

