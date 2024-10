POL-MA: Mannheim: LKW-Fahrer touchiert Ampelmast und flüchtet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 25-jährige Frau war am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Wiesloch auf Diebestour. Die 25-jährige Frau steckte gegen 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in dem Einkaufszentrum in der Güterstraße mehrere Parfümflacons in ihre Tasche und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde sie von ...

