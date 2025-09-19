Polizei Bonn

POL-BN: 250919-2-K/BN/BAB Autobahnpolizei stoppt Falschfahrer - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Bonn/Köln (ots)

Streifenteams der Autobahnpolizei Köln haben am Mittwochnachmittag (17. September) einen Falschfahrer (82) nach seiner Fahrt über die Bundesautobahn 565 gestoppt. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Seniors und übergaben den Fahrzeugschlüssel an den Sohn des Mannes.

Gegen 14 Uhr hatten zahlreiche Autofahrer einen beigen VW Käfer gemeldet, der ihnen auf der BAB 565 entgegen der Fahrtrichtung entgegengekommen war und letztlich an der Ausfahrt Poppelsdorf die Autobahn verlassen hatte. Ein Streifenteam hatte den Käfer nur wenig später in der Heinrich-Lützeler-Straße gestoppt.

Das Verkehrskommissariat 4 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Falschfahrt gefährdet wurden, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

