Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (16.09.2025) nahm die Polizei in der Bonner Nordstadt zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Ihnen wird ein räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Nach dem derzeitigen Sachstand sollen die beiden Männer gegen 19:10 Uhr in einem Supermarkt Lebensmittel im Gesamtwert von rund 190 Euro entwendet haben. Als sie im Ausgangsbereich durch einen Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen wurden, sollen sie diesen bedroht haben. Anschließend flüchteten sie.

Bei einer Nahbereichsfahndung trafen die eingesetzten Polizeistreifen die beiden 38 und 44 Jahre alten Tatverdächtigen an und nahmen sie vorläufig fest.

Das Kriminalkommissariat 15 übernahm die weiteren Ermittlungen. Der 38-jährige Verdächtige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen, weil keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Der 44-jährige Festgenommene soll am Mittwoch (17.09.2025) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell