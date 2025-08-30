PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) 28.08.2025; 07:45 Uhr - 13:00 Uhr

Am Donnerstagvormittag, den 28.08.2025, ereignete sich in der Straße Alter Markt in Markoldendorf ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw beim Rückwärtsausparken einen hinter ihm geparkten Mercedes und verursachte einen Schaden von ca. 1.000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, bzw. seine Beteiligung anzuzeigen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

