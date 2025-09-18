PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Versuchter Raubüberfall auf Bankfiliale - 41-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Donnerstagnachmittag (18.09.2025) einem 41-jährigen Mann festgenommen, der versucht hat, eine Bankfiliale auf der Maximilianstraße in der Bonner Innenstadt zu überfallen.

Gegen 15:40 Uhr betrat der Mann die Räume des Geldinstitutes und hatte nach dem Vorzeigen eines Messers Geld gefordert. Nachdem ihm kein Geld ausgehändigt worden war, soll er, um seiner Forderung weiter Nachdruck zu verleihen, eine Schusswaffe auf dem Banktresen abgelegt haben. Die durch einen in der Bank ausgelösten Alarm alarmierten Einsatzkräfte der Bonner Polizei konnten den Mann noch in der Bank fixieren und festnehmen. Der polizeibekannte 41-jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo das zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen gegen ihn übernommen hat. Bei der beschriebenen Schusswaffe, die der 41-Jährige vorgezeigt hatte, handelt es sich nach ersten Feststellungen um eine PTB-Waffe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:15

    POL-BN: Abschlussbilanz Pützchens Markt 2025

    Bonn (ots) - Am letzten Markttag der Großkirmes Pützchens Markt war das Festgelände am Dienstag (16.09.2025) gegen Abend gut besucht. Traditionell endete das Volksfest, das in diesem Jahr nach Schätzungen des Veranstalters von rund 950.000 Menschen besucht wurde, am Abend mit einem Höhenfeuerwerk. Der Abschlusstag verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig. Gegen 22:45 Uhr wurde bei der Kontrolle und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren