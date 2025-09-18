Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Versuchter Raubüberfall auf Bankfiliale - 41-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Donnerstagnachmittag (18.09.2025) einem 41-jährigen Mann festgenommen, der versucht hat, eine Bankfiliale auf der Maximilianstraße in der Bonner Innenstadt zu überfallen.

Gegen 15:40 Uhr betrat der Mann die Räume des Geldinstitutes und hatte nach dem Vorzeigen eines Messers Geld gefordert. Nachdem ihm kein Geld ausgehändigt worden war, soll er, um seiner Forderung weiter Nachdruck zu verleihen, eine Schusswaffe auf dem Banktresen abgelegt haben. Die durch einen in der Bank ausgelösten Alarm alarmierten Einsatzkräfte der Bonner Polizei konnten den Mann noch in der Bank fixieren und festnehmen. Der polizeibekannte 41-jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo das zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen gegen ihn übernommen hat. Bei der beschriebenen Schusswaffe, die der 41-Jährige vorgezeigt hatte, handelt es sich nach ersten Feststellungen um eine PTB-Waffe.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell