POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Raub auf Tankstelle - Kassiererin mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Bonn-Tannenbusch: Raub auf Tankstelle - Kassiererin mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Sonntagabend (21.09.2025) eine Tankstelle auf der Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch überfallen hat.

Zur Tatzeit gegen 20:35 Uhr hatte der Mann den Kassenraum der Tankstelle betreten und unter Vorhalt eines Messers von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld erzwungen. Als ein Kunde den Verkaufsraum betrat, flüchtete der Täter auf der Hohe Straße in Richtung Schlesienstraße .

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme des Mannes, der wie folgt beschrieben wird:

- Etwa 16 bis 23 Jahre alt, ca. 170 cm bis 180 cm groß, dünne Statur, brauen Augen, blasse Haut auf der Stirn, schwarzes Halstuch bis über die Nase gezogen, schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze übergezogen), schwarze Jogginghose

Das Kriminalkommissariats 14 hat nach der Spurensicherung am Tatort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden

