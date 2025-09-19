Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Halberstadt (ots)

Am Donnerstag, den 18. September 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 12:10 Uhr einen jungen Mann nahe des Hauptbahnhofes Halberstadt. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Stendal per Haftbefehl nach ihm suchte. Bereits im Oktober 2022 verurteilte das Amtsgericht Stendal den 25-Jährigen wegen der unerlaubten Veräußerung von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen Haft. Der Verurteilte zahlte weder den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich der Ladung zum Strafantritt. Demnach erließ oben genannte Staatsanwaltschaft im Juli 2024 den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diesen, nahmen den Deutschen fest und informierten die Landespolizei. Verständigte Beamten des Polizeirevieres Harz brachten den Gesuchten, weil er den haftabwendenden Betrag von 900 Euro nicht zahlen konnte, in eine Justizvollzugsanstalt.

