Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Brakel (ots)

Am Samstagmittag (30.08.25, gegen 12:55 Uhr) ist es auf einem Parkplatz Am Sudheimer Weg in Brakel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin aus Brakel beabsichtige mit ihrem Renault Twingo rückwärts auszuparken. Da die Reifen vorne stark eingeschlagen waren, stießen diese gegen die Bordsteinkante der seitlichen Parkflächenmarkierung und bremsten das Fahrzeug ab. Die Fahrzeugführerin erkannte dies nicht und gab immer mehr Gas. Dabei öffnete sie die Tür und guckte heraus. Plötzlich fuhr der PKW über die Bordsteinkante und mit Schwung nach hinten. Die nicht angeschnallte Frau fiel aus dem PKW heraus und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Ihr Fahrzeug kollidierte kurz danach mit einen geparkten PKW. Die Frau wurde so stark verletzt, dass sie letztendlich mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Göttingen geflogen werden musste./RS

