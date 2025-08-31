Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots)

Am 30.08.2025, gegen 13:00 Uhr, ist es in Höxter auf der Brenkhäuser Straße, in Höhe der dortigen Kaserne, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines silbergrauen PKW Ford Focus aus Holzminden kollidierte beim Wendevorgang mit einem geparkten, blauen Opel Astra aus Einbeck. An diesem PKW entstand dadurch ein Sachschaden. Mehrere Zeugen beobachteten anschließend, wie der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit verließ, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet./RS

