Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizei informiert anlässlich des Fußballspiels 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 20. September 2025 findet um 13:00 Uhr die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und FC Schalke 04 in der Avnet Arena in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts statt. Zur Unterstützung ihrer Mannschaften werden zahlreiche Fans die Bahn zur An- und Abreise nutzen. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine freundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Fußballspiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Samstag von circa 08:30 - 12:30 Uhr sowie 15:30 - 18:30 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung des Hauptbahnhofes Magdeburg, der Stadtbahnhöfe und Haltepunkte sowie in den Zügen der umliegenden Strecken kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell